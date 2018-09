Review: Fire Emblem Fates

Net als in Game of Thrones staat in Fire Emblem een klassiek koningsdrama centraal in een magische wereld vol tovenaars, draken en andere mythische wezens. Van Homerus tot Shakespeare, Tolkien en George R. R. Martin. Iedere goede schrijver weet dat het niet zozeer draait om de actie, maar om de relaties. Ook Fire Emblem grossiert in eindeloze relatie-ontwikkeling, complexe verhaallijnen en de nodige onverwachte plotwijzigingen. Gelukkig is ieder deel in de serie losstaand en hoef je je niet in te lezen over de belangrijkste gebeurtenissen in voorgaande games.

Fire Emblem Fates stelt gamers voor een lastige keuze. Twee koninkrijken staan op de rand van oorlog en jij moet bepalen welke kant je kiest: Hoshido of Nohr. Wat de beslissing extra moeilijk maakt is het feit dat jij een prins of prinses bent van Hoshido, die op zeer jonge leeftijd is ontvoerd door de koning van Nohr. Je bent daar opgegroeid en beschouwt iedereen aan het hof als familie. Totdat je achter de waarheid komt en beide kanten willen dat je je bij hen aansluit. Dus voor wie kies je: jouw biologische of jouw geadopteerde familie?

In de winkel liggen twee versies van game en de aanschaf bepaalt welke kant van de oorlog je kiest. In Fire Emblem Fates: Birthright staat Hishido centraal en Nohr in Fire Emblem Fates: Conquest. Ik vond de keuze zelf niet zo moeilijk. Bij de eerste familie staat een liefhebbende koningin aan de top die haar kind al die jaren enorm gemist heeft en bij de andere familie zwaait een koning de scepter die niet alleen jou ontvoerd heeft, maar ook behoorlijk kwaadaardig is. Het enige lastige van het afscheid vind ik dat de broers en zussen van Nohr oprecht veel om je geven en jouw keuze zien als verraad en niet licht opvatten.

Er bestaat ook een derde downloadbare versie van het spel, waarin je geen keuze maakt tussen de beide kanten en op eigen houtje vrede probeert te creëren. Maar om met Fire Emblem Fates: Revelation aan de slag te kunnen, moet je eerst één van de andere twee games uitgespeeld hebben.

Fire Emblem is een strategische game waarbij jij de teamleden als een soort van schaakstukken plaatst op het speelveld en bepaalt welke tegenstanders aangevallen worden. Om de beurt plaatsen jij en de computer de zetten. Het rustige tempo en de ruimte om na te denken, vind ik erg prettig. De serie stond er altijd om bekend dat wanneer een teamlid doodging, hij of zij ook permanent was uitgeschakeld. Iets waar ik persoonlijk veel moeite mee heb. Bij Fates zijn ook opties beschikbaar waarbij het teamlid bij zijn of haar volgende beurt of na het gevecht weer tot leven komt.

Wie niet de hele tijd tegen een computer wil vechten, kan ook met andere spelers de strijd aanbinden via een lokale wifi-verbinding of online met gamers over de hele wereld een potje spelen. Handig om jouw krachten te meten en het team sterker te maken.

Fire Emblem Fates is een spannende en verslavende game, waarin hartverscheurende keuzes moeten worden gemaakt. Buiten de gevechten om zie je tussen jouw teamleden vriendschappen ontstaan of liefdes opbloeien. Je raakt echt bij ze betrokken, dus ik ben maar al te blij dat ik me geen zorgen hoef te maken dat ze per ongeluk door mijn schuld het loodje leggen. Het is een game naar mijn hart.