Kinder-app en Jeroen Bosch winnen Webby

Met de app Hoi Dokter kunnen kinderen thuis in alle rust leren wat ze te wachten staat als ze in een ziekenhuis komen. De applicatie is gemaakt door het Amsterdamse bureau Fonk. De NTR en partners kregen een Webby voor de website over de Tuin der Lusten, een interactieve rondleiding door een schilderij dat Jeroen Bosch tussen 1503 en 1515 had gemaakt.

KLM won maar liefst vijf Webby's. Drie voor de site iFly 50, die vijftig bestemmingen onder de aandacht brengt, en twee Webby's voor de online dienst 'Layover with a Local', waarmee overstappende passagiers die op hun vlucht wachten, in contact worden gebracht met Amsterdammers.

Er waren dit jaar in totaal 407 winnaars, in categorieën als beste sportpodcast, beste fashion-app en beste online animatie.