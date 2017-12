Slechtste wachtwoord van het jaar: 123456

Ⓒ ANP

LOS GATOS - Het meest gebruikte slechte wachtwoord van de wereld is weer 123456. De inlogcode staat dit jaar opnieuw bovenaan de ranglijst van makkelijk te kraken wachtwoorden. Beveiliger SplashData maakt elk jaar zo’n overzicht. Het wachtwoord password staat net als vorig jaar jaar tweede. De combinatie 12345678 is derde, qwerty is vierde.