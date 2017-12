Gamer op het matje bij Willem II na 10-1 verlies

Willem II heeft meteen met Kuipers gesproken. Hij blijft wel de gamer van de Tilburgse club. ''Dit is niet iets om trots op te zijn, maar we gaan geen actie ondernemen'', aldus een woordvoerder van de club.

’We hebben uitleg gevraagd’

Willem II wil niet naar buiten brengen wat er is gezegd tijdens het onderhoud met Kuipers. ''Het gesprek houden we binnenskamers. We hebben uitleg gevraagd waarom hij op deze manier onderuit is gegaan.'' Willem II zegt wel dat de manier van spelen van Kuipers ''ongetwijfeld met het verloop van de wedstrijd te maken zal hebben. Er zijn geen zaken die buiten de wedstrijd spelen waar hij ontevreden over is geweest.''

Willem II speelt in de eDivisie, een initiatief van de achttien Eredivisieclubs. Die willen jonge gamers interesseren voor voetbal. Ze hebben allemaal een eigen gamer onder contract. Die spelen de game FIFA 18 Ultimate Team op PlayStation en Xbox. PSV voert momenteel de game-ranglijst aan, voor Roda JC, FC Twente en ADO Den Haag. Feyenoord is vijfde, regerend kampioen Ajax is elfde. NAC Breda staat puntloos onderaan.