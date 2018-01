App luistert stiekem mee

Het Amerikaanse bedrijf Alphonso, dat data verzamelt voor adverteerders, heeft aan de Amerikaanse krant The New York Times toegegeven dat telefoons kunnen meeluisteren. De software wordt gebruikt in ongeveer duizend apps, zegt Alphonso. Namen worden niet genoemd, maar vermoedelijk gaat het vooral om toepassingen voor Android-telefoons. De afluister-apps zijn vaak spelletjes voor kinderen.

Wanneer zo’n app wordt geïnstalleerd, moet eigenlijk worden vermeld dat er opnames kunnen worden gemaakt. In praktijk gebeurt dat echter niet.

De privacycommissie kan op dit moment niet optreden tegen de ontwikkelaars van de apps, omdat ze enkel advies mag geven en dus niet mag bestraffen. Eind mei komt er een nieuwe privacywet die een einde moet maken aan de praktijken.