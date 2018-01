Gadgets helpen bij schoonheidsroutine

Op de smartphone krijg je vervolgens advies wanneer je zonnebrand nodig hebt of wanneer je beter met jouw huidtype volledig uit de zon moet blijven. Je plakt de UV Sense op jouw nagel en het blijft tot twee maanden zitten. Pas volgend jaar kunnen we de handige sticker verwachten in Nederland voor ongeveer 50 euro.

L’Oréal UV Sense

Het vinden van de juiste gezichtsproducten is lastig. Want wat heeft jouw huis precies nodig? Daarmee helpt Neutrogena. De Skin360 is een gadget die je plaatst over de bovenkant van je telefoon en die een foto maakt van jouw huid en de lagen eronder. In de app krijg je dan te zien wat jouw huid nodig heeft. Is het meer hydratatie, iets tegen grote poriën of tegen rimpels? Natuurlijk raadt het de eigen producten aan (met 25 procent korting), maar je kunt de kennis natuurlijk ook voor andere producten gebruiken. Het is nog niet bekend of en wanneer Skin360 in Nederland zal verschijnen.

Slimme spiegel

Het Franse bedrijf CareOS komt met een slimme spiegel voor de badkamer die helpt met jouw schoonheidsroutine. Zo maakt het foto’s van alle kanten van je hoofd als je jouw haren verft, houdt het bij of schoonheidsvlekken eventueel groter worden en het werkt met andere slimme producten zoals tandenborstels. Privacy vindt men heel belangrijk, dus wordt alles versleuteld opgeslagen in de cloud. Alleen jij kan bij de data, zo verzekert men. CareOS is nog in een testfase.

Als laatste komt Elmer met een speciale douche. Via de app stel je de temperatuur in, de kracht van de waterstraal en het waterverbruik. Je kunt bijvoorbeeld ook een maximumtemperatuur instellen voor kinderen zodat ze niet per ongeluk het water op te heet zetten. Uit de douchekop komt ook nog eens muziek.