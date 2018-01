Robots zijn de baas in huis

Zo komen D-Link en McAfee met een speciale router, de D-Link AC2600, een alles-in-één oplossing die slimme apparaten op het thuisnetwerk automatisch beschermt tegen hackers. Philips introduceert de zogenoemde SmartSleep, een hoofdband die helpt om kwalitatief beter te kunnen slapen. Verder komt cosmeticamerk L’Oréal met UV Sense, een klein stickertje voorzien van een chip die waarschuwt voor UV-straling, om consumenten bewuster te maken van de kracht van de zon, zodat ze zich tijdig kunnen insmeren.

SmartSleep Ⓒ Philips

Maar het is vooral LG die de kar trekt als het op slimme huishoudelijke producten aankomt. Het Zuid-Koreaanse bedrijf voorziet al zijn nieuwe producten van ThinQ AI. Het verbindt alle apparaten met elkaar, maar leert ook van het gedrag van de consument waardoor het kan anticiperen. Wanneer er in de agenda een bezoek aan de fitnessschool gepland staat, weten de wasmachine en droger dat er straks sportkleding gewassen wordt en staat het juiste programma al klaar. Een ander voorbeeld is de koelkast. Maak een foto van de ingrediënten voor het avondeten en de InstaView ThinQ-koelkast helpt met het vinden van een lekker recept en de bereiding van het gerecht.

Communicatie met de apparaten kan via de ThinQ app, maar stembesturing zal in 2018 heel belangrijk worden. Hoewel LG daar zelf mogelijkheden voor heeft, is het voor het bedrijf belangrijk dat het een open systeem wordt. Daarom wordt intensief samengewerkt met Google en Amazon, zodat hun digitale assistenten ook gebruikt kunnen worden binnen ThinQ. Op die manier communiceren ook slimme apparaten van andere bedrijven met die van LG. Of Apple zich zal aansluiten, is nog afwachten.

LG W8 ThinQ AI Ⓒ LG

Volgens Jeroen Peeters, manager engineering Benelux bij LG Electronics, werken de LG-apparaten al via de ThinQ app, maar is het wachten op het moment dat Google ook de Nederlandse taal gaat ondersteunen in Google Assistent. ,,Nederland is een land die vooruitloopt in het oppakken vannieuwe technologische snufjes. Het zullen in het begin vooral de early adopters zijn, maar ik verwacht dat andere consumenten snel zullen volgen als ze zien hoe makkelijk het werkt. Geen ingewikkelde menu’s of handleidingen. Met stembesturing kan iedereen het simpel en snel oppakken.”

Wie daarbij kan helpen, is LG CLOi, uitgesproken als Chloé. Deze robot moet het spil in het huishouden worden. Aan de ene kant zet CLOi alle lampen uit en de robotstofzuiger aan als de consument laat weten dat die vertrekt of laat hij een video zien hoe een gerecht bereid wordt. Aan de andere kant kunnen kinderen spelletjes spelen via het scherm.

Kuri Ⓒ Mayfield Robotics

Robots zijn dan ook een trend op de technologiebeurs in Las Vegas. Mayfield Robotics presenteert Kuri. De robot is iets minder slim dan CLOi. Maar het heeft wel als doel onderdeel te worden van het gezin. Met de cameraogen maakt de robot automatisch foto’s en filmpjes van speciale momenten. Maar je kunt ook met de robot dansen, terwijl er muziek en audioboeken worden afgespeeld.

Verder moet ook Buddy, van Blue Frog, een onmisbaar maatje worden. De robot herinnert gezinsleden aan afspraken en houdt het huis in de gaten als iedereen weg is. Het is de vraag of we snel aan de robots gaan. Het prijskaartje van enkele honderden euro’s zal de meeste huishoudens voorlopig afschrikken.