Gadgets en apps als zorghulpmiddel

Jong

Er zijn hulpmiddelen bij de drogist te vinden, die helpen bij het bepalen van de vruchtbare dagen bij een vrouw. Het Amerikaanse bedrijf Mira tilt dit naar een hoger niveau met de Mira Fertility. Het pakket bestaat uit een staafje die je inbrengt om een monster te nemen en de Mira Analyzer, die de resultaten meet en naar de app stuurt. Door uitgebreidere meetgegevens moet koppels helpen om sneller zwanger te raken.

Bij nieuwe ouders ontbreekt het vaak aan slaap omdat de baby ‘s nachts vaker wakker wordt. Nod is een gratis app voor Android en iOS, die coacht bij het in slaap krijgen van de kleine. Er wordt bijgehouden wat de slaap- en voedingsschema’s zijn van de baby. Vervolgens krijg je tips, zodat het kind uiteindelijk zelfstandig in slaap valt, beter slaapt en daardoor minder vaak wakker wordt.

Mira Fertility

Oud

Aan de ene kant wil je als kind dat je ouders zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar aan de andere kant maak je je soms zorgen of alles wel goed gaat. Lili smart helpt om die zorgen te verlichten. Zo is er een smartwatch waarop reminders ingesteld kunnen worden wanneer het bijvoorbeeld tijd is om te eten. Ook wordt een melding uitgestuurd als iemand valt of buiten aan de wandel gaat. Verder zijn er sensoren die onder andere geplakt kunnen worden op een medicijnendoosje of de voordeur, die een seintje geven als ze ingenomen worden of de deur opengaat.

E.vone brengt schoenen op de markt voor onder andere senioren met sensoren in de zolen, die ook een waarschuwing uitstuurt als iemand valt. Via GPS kan vervolgens nauwkeurig vast worden gesteld waar iemand ten val is gekomen. Overigens zijn er ook schoenen beschikbaar voor in de bouw en voor wandelaars.

Lili smart

Steuntje in de rug

Momenteel is Diabilive alleen nog beschikbaar in Frankrijk, maar daar moet binnenkort verandering in komen. Diabilive is een app waarbij je invoert wat je eet, hoeveel je beweegt en hoe hoog je suiker is. Vervolgens wordt berekend hoeveel insuline nodig is. Je kunt hulplijnen inschakelen als er iets misgaat en er is een wereldwijde community, maar het is vooral ook bedoelt om diabetes beter te leren begrijpen.

Lizn is een hulpmiddel voor mensen die iets minder goed horen, maar nog niet toe zijn aan een gehoorapparaat. De oordopjes kun je in doen als je net even beter wilt horen wat gesprekspartners te zeggen hebben, bijvoorbeeld in een druk restaurant of tijdens een vergadering op het werk. Overigens kun je Lizn ook gebruiken om muziek te luisteren.