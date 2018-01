De nieuwste gadgets voor 2018: top of flop?

Top

Aibo

Na de persconferentie van Sony raakte niemand uitgepraat over de comeback van Aibo. De robothond is na 12 jaar weer helemaal terug en slimmer dan ooit. Aibo leert wat zijn baasjes gelukkig maakt en speelt in op zijn omgeving. Omdat de robothonden aangesloten zijn op de cloud, leren ze ook van elkaar. Aibo is nu te koop in Japan voor 198.00 yen (bijna €1.500). Verder heb je ook nog een abonnement nodig van 2.980 yen (€22) per maand.

Philips SmartSleep

Philips SmartSleep

Slapen was een groot thema op CES. Zo komt Philips met de SmartSleep, speciaal voor mensen in de leeftijd van 18 tot 50 die de 7 uur per nacht niet halen. Het doel van de gadget, die je op het hoofd plaatst, is om de trage-golf-slaap te versterken, waardoor de kwaliteit van de nachtrust verbeterd wordt. Als eerste zal de SmartSleep verschijnen in de Verenigde Staten voor $399 (ongeveer €330).

Kano

Kano

Kano is een leuk merk dat kinderen vanaf 6 jaar probeert aan het programmeren te krijgen. Er zijn verschillende pakketten te koop (vanaf €29,99) variërende van een camera tot een heuse laptop. Met de handleiding moeten kinderen eerst hun nieuwe gadget zelf in elkaar zetten, om vervolgens te leren om code te schrijven. Er zit ook een community aangekoppeld waar kinderen hun programmeerkunsten met elkaar kunnen delen.

Sgnl Smart Strap

Sgnl Smart Strap

Sgnl kreeg veel bekijks op CES. De slimme horlogeband, voor de Apple Watch en Samsung Gear, maakt het namelijk mogelijk om te bellen door een vinger tegen het oor te houden. Door middel van vibraties wordt de audio verplaatst via de hand. Innomble Lab heeft veel geld opgehaald met Kickstarter en Indiegogo, maar de vraag blijft wanneer het product klaar is. De beloofde verzenddatum is meermaals verschoven, maar wellicht brengt CES schot in de zaak.

We.Stream

We.Stream

Voor (zakelijke) reizigers komt We.Stream, een gadget van Nederlandse bodem, goed van pas. Het apparaat zorgt voor een veilige wifi op reis zonder dat het nodig is om een lokale simkaart aan te schaffen. Via cloud sim technologie kun je in meer dan 100 landen online. We.Stream kost €149, inclusief een 2 GB databundel. Via het schermpje kun je aanvullende databundels van 2, 5 of 10 GB aanschaffen via een creditcard of PayPal.

Flop

Spartan

Spartan

De bedenkers van Spartan willen de mensheid redden. Doordat mannen hun mobiele telefoon vaak dragen in hun broekzak, zou dit ten koste gaan van hun vruchtbaarheid. Maar niet met de boxershots van Spartan. Die houden namelijk de straling tegen. Je moet wel even in de buidel tasten, want één onderbroek kost €42. Maar als je een pakket van 10 besteld, krijg je korting en kost Spartan nog maar €32 per stuk.

Miliboo Smart Couch

Miliboo Smart Couch

Een bank die bijhoudt hoelang je aan bingewatchen was op Netflix. Is dat iets waar we op zitten te wachten? Volgens Miliboo in ieder geval wel. De slimme bank heeft een 8 inch touchscreen die ook dient als afstandsbediening, kan communiceren met digitale assistent Amazon Alexa en laadt de mobiele telefoon of tablet op. De prijzen variëren van $2.490 (ongeveer €2.000) voor een fauteuil tot een vijfzitsbank van $4.290 (€3.500).

FoldiMate

FoldiMate

De was opvouwen zal voor de meeste mensen geen favoriete klus zijn, vandaar dat FoldiMate komt met een huishoudelijk apparaat die deze klus van jou overneemt. Is er alleen vraag naar zo’n groot apparaat, vergelijkbaar met een wasmachine, van $980 (ongeveer €800)? Het is de bedoeling dat de FoldiMate eind 2019 zal verschijnen.

Hip'Air

Hip’Air

Het idee achter de Hip’Air is heel sympathiek. Het zijn namelijk airbags speciaal voor ouderen om ze te beschermen als ze vallen. Het design laat alleen wat te wensen over en senioren moeten er zelf aandenken om de gadget op tijd op te laden, want anders heb je er alsnog niets aan. Vanaf maart is de Hip’Air verkrijgbaar voor €600.

ForwardX CX-1 Ⓒ Bloomberg

ForwardX CX-1

De ForwardX CX-1 is een koffer die zelfstandig achter je aanrijdt op het vliegveld. De camera aan de voorkant heeft gezichtsherkenning en houdt jouw bewegingen nauwkeurig in de gaten. Mocht de koffer toch even de weg kwijt zijn of gestolen worden, dan waarschuwt de armband jou. Het klinkt allemaal nodeloos ingewikkeld. Is een normale koffer niet makkelijker? De CX-1 moet dit jaar nog verschijnen, maar de prijs is nog niet bekend.