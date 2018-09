'Samsung onderuit in China'

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 bleven de verkopen van Samsung met 60 procent achter. Het marktaandeel slonk van bijna 9 procent naar 3,3 procent.

Samsung moet het afleggen tegen Chinese merken. Die zagen hun aandeel juist stijgen. Opvallend is de sprong die het merk Oppo maakte. Het zag het aandeel met 81 procent stijgen. Huawei, ook bij ons bekend, blijft marktleider in China met een aandeel van bijna 20 procent, maar het voelt de hete adem van Oppo in de nek. Dat kan bogen op een marktaandeel van ruim 17 procent.

Oppo zit, samen met het merk Vivo, al een tijdje in de lift. Het merk focust zich niet alleen op onlineverkoop maar is met veel fysieke winkels duidelijk in het Chinese straatbeeld zichtbaar en spreekt met die strategie een grote groep Chinezen aan. Bovendien maakt Oppo goede sier met de R9 en R9 Plus. Het zijn toestellen met high-end specs die veel goedkoper zijn dan smartphones met vergelijkbare specs van Samsung en Apple.