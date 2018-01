Facebook verdubbelt anti-haatploeg

Volgens operationeel bestuurder Sheryl Sandberg is de versterking hard nodig om het sociale medium veilig te maken. „We hebben nog niet genoeg gedaan om het misbruik van onze technologie te stoppen”, tekende persbureau DPA dinsdag op uit haar mond.

Facebook kreeg veel kritiek te verduren in de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Het bedrijf zou te weinig hebben gedaan tegen de verspreiding van nepnieuws over verkiezingen via het platform. Het internetbedrijf wil daarom de financiële prikkel voor het verspreiden van misleidende nieuwtjes wegnemen, kondigde Sandberg aan.

Privacy

Het Amerikaanse bedrijf bereidt zich ook voor op de invoering van strengere Europese privacywetten, liet Sandberg weten. Facebook-gebruikers krijgen volgens haar meer zeggenschap over de gegevens die de site over hen verzamelt.

De nieuwe regels, samengebald onder de noemer Algemene Wet Gegevensbescherming, gelden vanaf 25 mei in de hele Europese Unie. Volgens die verordening zijn organisaties die persoonsgegevens verwerken zelf verantwoordelijk voor de bescherming daarvan. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete van minstens 20 miljoen euro.