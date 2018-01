Apple HomePod vanaf 9 februari in de winkel

De HomePod is zo ontwikkeld dat je alleen je stem nodig hebt om de speaker te bedienen. De digitale assistent Siri is in het apparaat geïntegreerd. Siri verstaat wat je zegt en zet het om in opdrachten die worden uitgevoerd door de HomePod. Naast het afspelen van muziek is het ook op deze manier mogelijk om een bericht te versturen, het nieuws te checken of een podcast af te spelen.

Automatic spatial awareness

Het nieuwe apparaat brengt ook nieuwe technieken met zich mee. Zo beschikt de HomePod over zogeheten automatic spatial awareness. Dat houdt in dat de speaker voelt waar hij staat in de ruimte en het zenden van geluidssignalen daarop aanpast. Staat de HomePod bijvoorbeeld dicht bij een muur, dan zorgt de speaker er voor dat het geluid via de muur terug de ruimte in wordt gekaatst.

Daarnaast is Siri verbeterd. De slimme spraakassistent is nog wat slimmer geworden, waardoor je alleen nog maar „Hey Siri” hoeft te zeggen en de HomePod speelt jouw favoriete muziek af. De assistent weet op basis van eerder afgespeelde muziek precies waar je wel en niet van houdt.