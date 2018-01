Gamer Willem II weer in opspraak

Eind december had Kuipers al een wedstrijd met 10-1 verloren. Een van die goals was een bewust eigen doelpunt van de keeper. Bovendien kreeg Willem II in die wedstrijd maar liefst vijf rode kaarten, waardoor de wedstrijd werd gestaakt.

Op de beelden was te zien dat Kuipers meer aandacht had voor zijn telefoon dan voor zijn controller. Hij moest bij Willem II op het matje komen, maar bleef in dienst van de club.

eDivisie

De eDivisie is een initiatief van de achttien Eredivisieclubs. Die willen jongeren zo interesseren voor voetbal. Ze hebben allemaal een eigen gamer onder contract. Die spelen de game FIFA 18 Ultimate Team op PlayStation 4 en Xbox One. PSV won de eerste seizoenshelft, op de PlayStation. In de tweede seizoenshelft wordt gespeeld op de Xbox One. De winnaar van die terugronde speelt in mei tegen PSV om de landstitel.

Willem II staat in de tweede seizoenshelft stijf onderaan. Kuipers verloor al met 5-0 van FC Groningen en met 3-1 van Ajax.