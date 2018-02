’Gamen hoort niet thuis op de Spelen’

Het IOC overweegt eSports officieel te erkennen als sport. Dat is een eerste stap naar olympische deelname. De organisatoren van de Zomerspelen van 2024 in Parijs staan daar open voor.

De aanwezigheid van gamen valt niet bij iedereen in goede aarde. Sporten en gamen zijn „twee totaal verschillende werelden”. „Fysieke sporten horen op de Spelen, gamen niet”, zei de Amerikaanse skiër Ted Ligety, tweevoudig olympisch kampioen. Bij skiën zijn zware blessures aan de orde van de dag en zetten mensen hun levens op het spel, aldus Ligety. „Het mentale aspect van gamen zal vast zwaar zijn voor ze, maar op de Spelen hoor je een fysieke inspanning te leveren.”

Fysieke actie

Michael Payne, die in het verleden de marketing voor het IOC deed, is het met Ligety eens. Games zijn een goede manier om jongeren bij de Spelen te betrekken, maar „de Spelen gaan altijd om fysieke actie en niet alleen om geestelijke actie.” „Daarom is bijvoorbeeld schaken nooit geaccepteerd.”

Gamers zelf verdedigen hun werk. „Als sporters zien hoe we spelen, hoe we oefenen, hoe we dagelijks bezig zijn met beter worden, kunnen ze alleen maar respect hebben voor onze inspanningen”, zei de Algerijn Ilyes Satouri.

StarCraft II

Op het gametoernooi werd de oorlogsgame StarCraft II gespeeld. Dat werd live uitgezonden op Twitch en op het Olympic Channel, een zender van het IOC. Het toernooi werd gewonnen door de 24-jarige Canadese Sasha Hostyn, alias Scarlett.