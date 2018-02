Verspreider scareware bekent schuld

Sahurovs, die de schuilnamen Piotrek en Sagade gebruikte, had een hostingbedrijf dat serverruimte verhuurde aan criminelen. Zij plaatsten advertenties, zogenaamd van een grote hotelketen, op de site van de lokale krant Minneapolis Star Tribune. De advertentie zorgde ervoor dat de computers van de bezoekers vastliepen. De slachtoffers werden vervolgens bedolven onder pop-ups. Voor 50 dollar konden zij het programma Antivirus Soft downloaden, dat alle problemen zou oplossen. Dat was geen echte antivirus, gaf Sahurovs toe. Het enige wat dat programma deed, was de besmetting uitschakelen.

Sahurovs werd in 2011 aangeklaagd in Minneapolis. Hij stond vijfde op de lijst van meestgezochte cybercriminelen van de FBI. Letland pakte hem kort erna op, maar de rechtbank daar liet hem vervolgens vrij. Sahurovs vertrok met de noorderzon. In 2016 werd hij opnieuw opgepakt, nu in Polen. Dat land leverde hem vorig jaar uit. Sahurovs hoort op 6 juni welke straf hij krijgt.