Meer meldingen online kinderporno bij politie

Grapperhaus wil vanwege de stijging van het aantal meldingen de aanpak verbeteren. Zo moet er meer worden gedaan aan preventie. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorlichting om de „seksuele weerbaarheid van jongeren” te verbeteren.

Volgens de minister is door de groei van het aantal meldingen bij de politie het risico gegroeid dat „belangrijke zaken en dus slachtoffers worden gemist.” De politie gaat volgens hem bekijken wat nodig is om goed te kunnen blijven bepalen welke zaken in aanmerking komen voor opsporingsonderzoek.