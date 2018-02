Miljoen handtekeningen van woeste Snapchat-gebruikers

In de laatste update, die vorige week werd gelanceerd, is veel veranderd. Berichten van ’media’ (waaronder sterren en social influencers) en die van ’vrienden’ gescheiden en ook op andere fronten is het ontwerp veranderd.

Snapchat Stories, video’s en foto’s die gebruikers kunnen delen en die na 24 uur verdwijnen, verschijnen nu ook bij individuele Snaps en bij directe berichten.

’Moeilijker’

„Veel gebruikers vinden dat de app niet gemakkelijker bruikbaar is geworden, maar veel onderdelen juist moeilijker heeft gemaakt”, zo luidt de uitleg in de petitie van Nic Rumsey uit Australië.

„Dit is niet te doen!”, klagen gebruikers. „Ik kan niet eens meer zien wie mij een berichtje heeft gestuurd of aan wie ik iets heb gestuurd!”

Snapchat heeft al laten weten dat het oude ontwerp niet teruggebracht zal worden. Aan grote veranderingen moet je altijd even wennen, aldus het bedrijf. Of Snapchat zijn rug recht houdt terwijl het verzet steeds groter wordt, zal moeten blijken.