’HomePod kost Apple 216 dollar’

De winstmarge op een HomePod is 38 procent en dat is vrij klein, concludeert onderzoeksbureau TechInsights tegenover Bloomberg. Google verdient 66 procent op elke Home, terwijl klanten 56 procent extra betalen voor elke Amazon Echo.

’64 procent winstmage iPhone X’

De winstmarge op een iPhone X is naar verluidt 64 procent. De klapper is de originele Apple Watch uit 2015. Die was te koop voor 349 dollar, terwijl hij naar verluidt 84 dollar kostte om te maken. Apple neemt genoegen met minder winst in de hoop dat er veel HomePods worden verkocht, vermoedt TechInsights.

Volgens TechInsights kosten alle microfoons en luidsprekeronderdelen in de HomePod 58 dollar. Apple zou 60 dollar kwijt zijn aan kleinere onderdelen, zoals verlichting. De chip kost naar schatting 25,50 dollar, de behuizing ongeveer 25 dollar. Productie, testen en verpakking komen volgens de berekening uit op 17,50 dollar.