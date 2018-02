Nederlandse dwangsom voor cryptobeurs

De AFM heeft al verschillende malen een informatieverzoek gedaan, maar bij het bedrijf geeft niemand gehoor. Op 24 januari werd daarom een last onder dwangsom opgelegd, maar ook dat had geen effect. De termijn die voor het leveren van de gegevens was opgelegd, verstreek maandag. Iedere dag dat de onderneming niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5000 euro tot een maximum van 50.000 euro.

Capital Force en Zoomtrader.com waren niet bereikbaar voor commentaar.