’Minimumaantal Nederlandse series op Netflix’

De raad stelt voor om een heffing in te voeren. Als films en programma’s in Nederland te zien zijn, zouden de makers een deel van de opbrengsten in een fonds moeten storten. Dat potje kan bijdragen aan de Nederlandse audiovisuele sector.

Het geld komt nu namelijk vooral terecht bij Amerikaanse makers, die „steeds meer kijkers en kijktijd aan zich weten te binden”, aldus de raad. Eigen media en makers lopen dat geld dan mis.