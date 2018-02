’Deeleconomie gaat krimpen’

Volgens PwC komt die daling mogelijk door de groei van de Nederlandse economie. Daardoor zouden sites waar tweedehands spullen worden verkocht minder worden gebruikt. Financiële technologie (fintech) lijkt een vervanger voor andere manieren om aan geld te komen. In die vormen van delen gaat veel geld om. De onderzoekers denken wel dat er nog groei zit in het delen van auto’s, machines en media.

Krimp opvallend

De verwachte krimp in Nederland is opvallend, omdat de deeleconomie in andere landen, zoals België, flink zal blijven groeien. Zo schat PwC dat de uitgaven in Turkije bijna zullen verdubbelen, van ruim 1000 euro per persoon afgelopen jaar naar bijna 2000 euro dit jaar. In België groeien de uitvangen van ruim 600 euro naar ruim 1000 euro.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen nadelen zien aan het delen van spullen. Zo is het onduidelijk over wie aansprakelijk is voor schade, zeggen vier van de tien mensen. En een op de drie is bezorgd dat er geen kwaliteitseisen zijn.