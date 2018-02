Hoe Facebook mensen met elkaar verbindt via groepen: ‘Er zijn meer mensen zoals ik’

Bekijk ook: Facebook wil gebruiker via communities langer binden

Amsterdam Mamas

Deze groep voorziet in het geven van informatie en ondersteuning aan internationale, Engelssprekende ouders in Amsterdam en in heel Nederland. De groep is de grootste en snelst groeiende ouder community die volledig bestaat uit vrijwilligers.

Emma McCarthy is een van de oprichters van de groep. Ze richtte deze op voor ouders in Amsterdam die vragen hebben over het moederschap. Zo attenderen leden elkaar op winkels waar ze naartoe kunnen of helpen ze elkaar met prangende kwesties. “En dat gebeurt soms ook midden in de nacht”, aldus McCarthy. “Het is fijn dat je weet dat je een heel netwerk tot je beschikking hebt waar je 24 uur per dag terecht kunt. Vooral in een vreemde stad.”

Al sinds 2010 is de Amsterdam Mamas er. Nu worden ze steeds serieuzer genomen door Facebook zelf. “Er wordt steeds beter naar ons geluisterd. Ze zien er nu zelf ook meer het belang van in en daar worden beide partijen alleen maar beter van.”

Inmiddels zijn er al meer dan tienduizend gebruikers in Amsterdam. Eerst waren het vooral internationale moeders, maar het zijn ook steeds meer Nederlandse moeders die zich bij de groep hebben gevoegd. En de groep Amsterdam Papas is er inmiddels ook al.

Gezocht: vrienden in Groningen

Het is een initiatief van de regionale omroep RTV Noord die wilden graag iets doen voor de Groningers. De groep is een groot succes, en is er voor alle leeftijden. Van studenten die naar Groningen komen om te studeren tot mensen die al op leeftijd zijn. Nadat er nieuwe vrienden zijn gemaakt verlaten leden vaak heel dankbaar de groep.

Voor de regionale omroep RTV Noord is het heel belangrijk om te weten wat er leeft in Groningen en omstreken. Voor een speciaal verhaal werd de groep Gezocht: vrienden in Groningen aangemaakt en dat bleek aan te slaan. Mensen vonden elkaar maar gebruikte de groep ook om over andere zaken te praten zoals de gaswinning en de aardbevingen. Daarom werd er voor het laatste onderwerp nog een groep aangemaakt.

“We merken dat mensen graag willen discussiëren over onderwerpen is daar is Facebook een ideaal platform voor”, aldus een social media-expert van RTV Noord. “En de aardbevingen leven in Groningen. Je leert veel in de groepen waar wij als regionale omroep graag aandacht aan besteden. Zo komen wij in aanraken met mensen met wie wij anders nooit hadden gesproken.”

Wheelchair Mafia

Dit is een groep voor mensen in een rolstoel, die met humor probeert om (moeilijke) situaties voor rolstoelers bespreekbaar te maken en de sfeer goed te houden. De groep wordt in Nederland vaak benaderd door officiële instanties om leden te wijzen op bepaalde evenementen die voor hen van belang zijn. Inmiddels is de groep al bekend tot over de landsgrenzen.

Het leven in een rolstoel in Nederland brengt veel vragen met zich mee. Is dat restaurant waar je wil gaat eten wel geschikt voor gehandicapten? Kan je er naar binnen rollen en is er wel een gehandicaptenwc? Dit zijn slechts een paar problemen waar je als je in een rolstoel zit tegenaan kan lopen. Op Wheelchair Mafia kan je je ervaringen met anderen delen.

De man achter Wheelchair Mafia is Frank Sanders uit Woerden. Hij wil met zijn platform laten zien dat het leven niet ophoudt als je in een rolstoel zit. “En daarbij maak ik gewoon grappen. Daarbij wil ik laten zien dat mensen in een rolstoel ook gewoon mensen zijn.”

Wat de mensen op Wheelchair Mafia vooral opvalt is de onwetendheid bij veel mensen over rolstoelgebruikers maar ook rolstoelgebruikers zelf weten niet altijd wat mogelijk is. “Zo kan je bijvoorbeeld een rolstoel op maat aanvragen bij veel gemeentes maar bijna niemand weet dat dat kan. Doordat gebruikers die ervaringen met elkaar delen weten ze dat ze er niet alleen voor staan en er meer mensen zijn zoals ik. Vaak is die oplossing voor je probleem er al. Wij willen anderen juist graag helpen en daarvoor maken wij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die Facebook biedt.”