Review: Bayonetta 2

De Wii U kreeg in 2014 deze gekke game voorgeschoteld, maar gezien de spelcomputer niet goed verkocht, verdween het spel al snel van de radar. Nu probeert Nintendo opnieuw een breed publiek te bereiken door Bayonetta 2 opnieuw uit te brengen voor de Switch. Het spel is waanzinnig, al zal niet iedereen zich kunnen vinden in de absurde toon.

Wat is het?

Je bestuurt Bayonetta, een zogenoemde Umbran Witch die de balans tussen hemel en hel overziet. Dit doe je niet door een vriendelijk gesprek met vijanden aan te gaan. In tegendeel; in Bayonetta 2 ram je knoppen om tegenstanders te overweldigen met een lawine aan geweld! Dit doe je in de vorm van vuistslagen en trappen.

Omdat zij meer aan de duistere zijde staat betekent dit dat ze vooral ontspoorde engelen een enkeltje richting de vuren van de hel geeft. Dit spektakel komt van ontwikkelaar PlatinumGames, die bekend staat om spellen waarin overdreven en stilistische actie centraal staat. Eerder bracht het bedrijf de klassieke Transformers animatieserie tot leven in Transformers: Devastation en tilde schietgeweld naar een nieuw niveau in het spel Vanquish.

De gameplay van Bayonetta 2 wordt gekenmerkt door voornamelijk één ding: actie. Je kan dit niet vergelijken met achterover gezakt een balletje trappen in FIFA. Nee, Bayonetta 2 is een pure actiegame waarin de nadruk wordt gelegd op zo veel mogelijk verschillende trappen en vuistslagen aan elkaar te rijgen in combo’s. Uiteraard met een bijpassend visueel spektakel. Je zit altijd op het puntje van je stoel met nauwelijks een moment rust. Denk aan een gemiddelde Bruce Lee kungfu-film zonder een verhaal dat in de weg zit.

Vijanden nemen er geen genoegen mee dat je al dit geweld op ze loslaat. Ze vechten terug, en hoe?! Als je een aanval op precies het goede moment ontwijkt, activeert de game Witch Time. Deze optie zorgt er voor dat de actie tijdelijk langzamer wordt, waardoor je pas echt helemaal los kan gaan met je aanvallen. Je zou het kunnen vergelijken met bullettime uit de Matrix-films. Doe je dit goed, dan voelt de game heerlijk aan! Bruut en meedogenloos, maar toch met een bepaald soort elegantie die je niet vaak ziet.

Is het wat?

De grootste valkuil waar een game als Bayonetta 2 in kan vallen is dat het na een tijdje begint te vervelen. De game kan dan misschien wel visueel de meest gestoorde dingen tevoorschijn toveren, op een gegeven moment is de nieuwigheid eraf en kan het plat gezegd saai worden. Gelukkig weet Bayonetta 2 dit met de elegantie van Bayonetta zelf te ontwijken.

Steeds als je het gevoel krijgt dat de game gaat vervelen wordt het geheel (soms zelfs letterlijk) op z’n kop gezet. Het ene moment dender je op de rug van een demonisch paard door de krochten van de hel, terwijl je het volgende moment in een straaljager een leger aan engelen neerschiet. Zelfs binnenin de levels waarin je ‘gewoon’ vecht introduceert Bayonetta 2 aan de lopende band nieuwe soorten vijanden die nieuwe tactieken vereisen, waar je vervolgens je tanden in kan zetten. En met een breed arsenaal aan wapens én genoeg content valt er genoeg te beleven. Bayonetta 2 biedt gemiddeld zo’n tien uur vermaak.

Het spel loopt op een heerlijke soepele 60 frames per seconden, met slechts zelden een hapering. Vooral in een actiegame als deze is het ontzettend belangrijk dat alles op rolletjes loopt. Zeker in vergelijking met de Wii U-versie van de game uit 2014, waar er regelmatig nog haperingen waren als het een beetje druk werd op het scherm. Deze stabiliteit komt wel met een nadeel: de game geeft namelijk merkbaar weer in 720p in plaats van de meer standaard 1080p. Als je Bayonetta 2 in het Switch Dock speelt valt dit erg op. De hele game is een beetje wazig of onscherp hierdoor. Laten we het houden op een schoonheidsfoutje.

Plus- en minpunten

+ Krankzinnige actie met meer dan genoeg variatie

+ Veel combo’s en wapens, waardoor de game niet saai wordt

+ Hoge herspeelbaarheid door de uitgebreide content

+ Deel 1 inbegrepen als bonus

- Resolutie in docked modus slechts 720p, wat je zeker merkt

- Verhaal aan de zwakke kant

Conclusie

De actie met het bijbehorend vechtsysteem is waar de game om draait, dus als je op zoek bent naar een diepgaand verhaal met betekenisvolle plotwendingen is Bayonetta 2 niet de game voor jou. Zeker als je niet bekend bent met het eerste deel is het verhaal soms onbegrijpelijk en compleet bizar. Gelukkig krijgen Switch-eigenaren deel één er gratis bij.

Al is het verhaal meer gebouwd om de verschillende creatieve locaties dan andersom. Je zou het kunnen omschrijven als het klassieke emotie versus ratio. Bayonetta 2 is een puur door emotie gedreven, compleet gestoorde én heerlijke actiegame. Daar is niets mis mee!

Bayonetta 2 is niet een game voor Jan en alleman, vooral vanwege de grote focus op soms ingewikkelde knoppencombinaties en de overdreven toon. Het is dan ook geen spel dat je met één oog dicht snel uitspeelt. Vind je dat geen probleem, dan is Bayonetta 2 de game voor jou. Verschillende aanvallen aan elkaar rijgen voelt heerlijk, mede omdat de game lekker soepel loopt en de grote hoeveelheid aan wapens en moves die je kan vrijspelen. Het is een uitstekende actiegame je niet mag missen op de Nintendo Switch.

Bayonetta mag dan wel duivels zijn, het genot is stiekem toch wel een beetje hemels.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl.