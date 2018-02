Deze vibrator bestelt na gebruik automatisch een pizza

De technologie is vergelijkbaar met de ’dash-knop’ van Amazon. Daarmee kan je ook met één druk op de knop een nieuwe voorraad wasmiddel, wc-papier of kattenvoer bestellen. Via de smartphone zijn de details van de bestelling, levering en betaling te zien.

’Futloos en hongerig’

De vibrator is een uitvinding van CamSoda, een bedrijf dat groot met webcamseks. „Zelf een orgasme bereiken is een inspannende activiteit die veel energie kost. Na de climax voelen veel vrouwen zich vaak wat futloos en hongerig”, aldus Darryn Parker van CamSoda.

Eerder bracht het bedrijf ook al seksspeeltjes op de markt die die vibreren naargelang de stijgende of dalende waardekoers van cryptomunten zoals de Bitcoin. De RubGrub is te koop voor zo’n 19,95 dollar, omgerekend zo’n 16 euro.