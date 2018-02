Ook Sony neemt afscheid van bezel

De nieuwe toestellen worden gepresenteerd op het Mobile World Congress in Barcelona, een van de belangrijkste techbeurzen in de wereld. De XZ2 heeft een display van 5,7 inch (14,5 centimeter), de XZ2 Compact is iets kleiner met een scherm van 5 inch (12,7 centimeter). Onder de motorkap zit een Snapdragon 845-chip. De toestellen draaien op Android Oreo. De behuizing is in zwart, zilver, groen en roze te koop. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner.

Het is nog niet bekend hoeveel de twee smartphones gaan kosten en wanneer ze op de markt komen.