Apple-oprichter Steve Wozniak bestolen van bitcoins

Wozniak, een groot fan van bitcoins, raakte door de diefstal zeven cryptomunten kwijt. „Iemand kocht de bitcoins van me via een creditcard en annuleerde vervolgens de creditcardbetaling. Zo simpel was het. Het was een gestolen creditcard, dus daar kan je verder niks mee”, aldus Wozniak. Wanneer de diefstal precies plaatsvond, is onduidelijk.

Wozniak kocht de bitcoins bij wijze van experiment, op het moment dat ze zo’n 700 dollar per stuk waard waren. Inmiddels heeft de Apple-oprichter vrijwel al zijn munten verkocht, maar hij besloot er eentje te houden. Wozniak was het beu om dagelijks de koers in de gaten te houden.