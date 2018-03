Geen PS3- en Vita-titels meer bij PS Plus

Dit houdt in dat over ongeveer een jaar het Plus-abonnement uitsluitend nog PlayStation 4-titels bevat. Februari 2019 is de laatste maand met het zes games-format, die Sony al sinds november 2013 aanhoudt: twee games per elk van de 3 platformen. Het Plus-abonnement zal enkel nog de twee PlayStation 4-titels bevatten en geen andere extra titels.

Sony verkondigt dat verder niks aan het Plus-abonnement verandert. Je moet een Plus-abonnement hebben om de ’gratis’ games te kunnen blijven spelen. De maandelijkse PS3- of Vita-games die je al hebt gedownload of aan je bibliotheek hebt toegevoegd, blijven wel speelbaar zolang je een Plus-abonnement hebt.