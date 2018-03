Batterij sneller op? Zo overleeft je smartphone de vrieskou

Je smartphone houdt van een temperatuur tussen de 0 en 35 graden Celsius. Zodra het kouder (of warmer) wordt, werkt het apparaat mogelijk ’anders’ om de temperatuur te kunnen reguleren. Door een koude omgeving is de batterij tijdelijk sneller op, waardoor je iPhone plotseling uit kan gaan, zo meldt Apple.

Maar waarom gaat je batterij zo snel op als het koud is? De meeste moderne smartphones werken met een lithium-ion-batterij. Deze batterij heeft een negatieve en een positieve elektrode waartussen ionen bewegen. Zodra je jouw smartphone oplaadt bewegen de ionen van de positieve naar de negatieve kant van de batterij.

Als het koud is, kunnen deze ionen zich moeilijker bewegen en kan de batterij niet genoeg spanning leveren. Hierdoor kan het toestel zomaar uitvallen. Dit is niet alleen hartstikke vervelend als je iemand wil bereiken - of al schaatsend foto’s wil nemen op natuurijs - het kan ook slecht zijn voor je batterij.

Met deze tips help je jouw smartphone de vrieskou door:

1. Houd je smartphone warm

Het belangrijkste advies: houd je smartphone zo lang mogelijk warm. Draag je telefoon in de binnenzak van je jas of in je broekzak. Hierdoor warm je het toestel op met je eigen lichaamstemperatuur.

2. Zet het toestel uit

Ga je een stuk wandelen of het ijs op en ben je niet van plan om je smartphone te gebruiken? Zorg ervoor dat je het toestel volledig uitschakelt. Ben je uitgewandeld? Wacht dan even voordat je weer op de aan-knop drukt. Laat het toestel eerst even wennen aan de warmte, plotselinge veranderingen in de temperatuur kunnen namelijk blijvende schade veroorzaken.

3. Wacht met opladen

Is je batterij voor de zoveelste keer op? Zorg ervoor dat je smartphone iets is opgewarmd voordat je ’m oplaadt. Wanneer een ijskoude lithium-ion-batterij wordt opgeladen, kan dat namelijk al snel leiden tot capaciteitsverlies, wat niet best is voor de levensduur van de batterij.

4. Gebruik een telefoonhoesje

De temperatuur van je toestel mag eigenlijk niet onder het vriespunt komen. Een hoes kan helpen. Er zijn zelfs speciale isolerende hoesjes te koop voor extreme weersomstandigheden, zoals de ClimateCase.

En wees gerust: de kans is klein dat jouw smartphone-batterij al binnen enkele koude dagen aan vervanging toe is. Gewoon genieten van de ijspret, maar vergeet je oplader niet.