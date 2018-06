De Zonnebloem ook slachtoffer ransomware

In het bestand staan de aanmeldingsformulieren van 4700 mensen die meegaan op een aangepaste vakantie met de vrijwilligersorganisatie. Er staan namen en adressen in maar ook informatie over hun lichamelijke gesteldheid.

De Zonnebloem kwam erachter toen het bestand verdwenen bleek en er een bericht kwam waarin losgeld werd gevraagd. Omdat er in het systeem een reservebestand aanwezig was, is daar niet op ingegaan.