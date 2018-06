'Aandacht voor cyberrisico's kan beter'

Bestuurders van beursgenoteerde bedrijven zien digitale veiligheid vooral als een verantwoordelijkheid van de IT-afdeling. De top is meestal niet in staat om de goede kritische vragen te stellen. Maar in Nederland praten besturen behoorlijk veel over cyberveiligheid, het onderwerp wordt bij vier keer zoveel besturen besproken als gemiddeld in de wereld.

