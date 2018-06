Netflix is 62 miljard euro waard

In april had Netflix honderd miljoen abonnees, een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Analisten voorzien 112 miljoen abonnees in december en 130 miljoen in 2018. De betalende leden zorgen voor het leeuwendeel van de inkomsten van Netflix. Naast House of Cards zijn de gevangenisserie Orange Is The New Black, de sciencefictionserie Stranger Things en het historisch drama The Crown grote publieksfavorieten.

Beleggers hebben ook meegeprofiteerd van de groei van het bedrijf. Het aandeel Netflix steeg dit jaar al 30 procent en analisten verwachten dat bij aanhoudende groei van het aantal abonnees het bedrijf alleen maar meer waard zal worden.

Toch heeft Netflix met name in de VS last van toenemende concurrentie. Zowel Amazon, met zijn streamingdienst Prime, als Google's Alphabet proberen zich in de lucratieve markt van on-demandvideo te wringen. Ook Facebook heeft plannen om originele content aan te gaan bieden aan zijn gebruikers.