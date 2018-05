Facebook zet volgende stap in virtual reality

Oculus presenteerde in 2013 de ontwikkelaarsversie van de eerste serieuze VR-headset en introduceerde de eerste consumentenversie pas in 2016. In 2014 werd het bedrijf voor 2 miljard dollar eigendom van Facebook.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Go prima samenwerkt met Facebook. Het is bijvoorbeeld mogelijk de beelden (en geluid) live te streamen. De nieuwe bril is ook in een ander opzicht uniek, omdat het niet nodig om hem met kabels aan computer te koppelen. Of er een telefoon in te stoppen die dan als beeldscherm en computer fungeert. Je kunt hem op iedere plek in huis gebruiken en tijdens de testperiode ging de Go dan ook eenvoudig van hand tot hand.

De telefoon (Android of iOS) heb je alleen nodig om de Oculus Go aan het netwerk en je account te koppelen. Eenmaal gedaan kun je -zelfs wanneer de telefoon uit of buiten bereik is- alle kanten op. De Go heeft alleen wifi nodig en haalt de software op en installeert deze in de bril. De Go wordt geleverd in twee varianten: 32GB en 64GB.

Geluid en beeld zijn prima in orde. De bril weegt 467 gram en heeft geen hoofdtelefoon, maar het geluid bereikt toch in uitstekende kwaliteit via de ingebouwde speakers je oren. Een audiojack inpluggen is ook een optie. Het beeld is scherp en heeft een resolutie van 2560 x 1440. Voor brildragers is er een tussenstuk beschikbaar om een veilige afstand tot de lenzen te garanderen.

Bewegen door de ruimte heeft geen effect bij de bril. De Go heeft een alleen-oriëntatie systeem voor de bril en controller (65 gram), waardoor het uitstekend de bewegingen van hoofd en hand verwerkt.

De eerste ervaringen tijdens een paar dagen testen zijn uitermate positief. Snel opgestart en snel uit. Een batterijduur van meer dan twee uur en als je eenmaal ‘binnen’ bent weet je eigenlijk niet waar je moet kijken. Opladen via de USB Micro-B aansluiting duurt drie uur. De keuze aan apps en 360 graden landschappen lijkt onuitputtelijk en ook de video’s van concerten en sportwedstrijden (bijv. meeracen met Max in zijn Red Bull) spreken tot de verbeelding.

Video’s op Youtube bekijken of even lekker ’Netflixen’ in een VR-theater zijn ook een absolute aanrader. Een bijna bioscoop-ervaring.

Later dit jaar lanceert Oculus de dienst Oculus Venues. In de toekomst zullen er heel wat mensen over heel de wereld live op de bank genieten van El Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid of een concert van hun favoriete artiest. Alsof je er bij bent. Je kunt zelfs de mensen die naast, voor of achter je zitten zien staan of zitten.

De Oculus Go gaat in Nederland 219 euro kosten.