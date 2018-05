Google gaat smartphoneverslaving te lijf

Google is zich daarnaast bewust van de verslaving die technologie met zich kan meebrengen. Google introduceert om die reden Digital Wellbeing, met nieuwe functies om meer inzicht te krijgen in hoe vaak je je smartphone gebruikt en hulpmiddelen om afleiding te verminderen en de telefoon eens weg te leggen.

De smartphonegebruiker krijgt de beschikking over een compleet dashboard dat je precies laat weten hoeveel tijd je waaraan hebt besteed. Je kunt tijdslimieten op gebruik van apps zetten die vervolgens bij overschrijding van de limiet grijs worden op je beeldscherm.

Ook introduceerde Google een nieuwe versie van Google Nieuws en gaat daarbij samenwerken met uitgevers. Ook kwam Android P uitgebreid aan de orde, de volgende versie van Android en liet de nieuwe ontwikkelingen in Google Maps zien, waarbij de camera een belangrijke rol gaat spelen.

Ooit naar het blauwe bolletje gekeken om te zien welke kant je oploopt? Dat hoeft nu niet meer. De camera ziet waar je bent en geeft direct de juiste richting aan. Google maakt daarbij onder meer gebruik van VPS (Visional Positioning System). Door structuren te herkennen (bijv. gebouwen) weet de camera precies waar je bent.

Ook heeft Android een aantal bewegingen van de Iphone overgenomen. Zo kun je straks in Android je telefoon met het scherm naar beneden op tafel leggen om in één klap tijdelijk geen notificaties meer te ontvangen, tenzij het van personen is die je altijd mogen bereiken.

Ook werd bekend dat Google Home later dit jaar in Nederland wordt uitgebracht. De Google Assistant verschijnt in de komende maanden eerst op Android- en iOS-toestellen. Google Home komt later in het jaar uit. In de Verenigde Staten kunnen gebruikers ondertussen meer stemmen kiezen voor de Google Assistent, waaronder niemand minder dan John Legend.

De stem van John Legend zal ook te horen zijn op de Google Assistant. Ⓒ AFP

De Google Assistant zal in 30 talen en 80 landen beschikbaar zijn en door gebruik van artificial intelligence (AI) zal de intonatie natuurlijker zijn en zijn ook dialecten beschikbaar. Voorheen werden alle woorden ingesproken en aan elkaar geplakt. Nu zorgt AI er voor dat dit stukken simpeler en beter kan. Ook kunnen er natuurlijke conversaties met de Assistant gevoerd worden en meerdere opdrachten in een zin gegeven worden.

De rode draad van de keynote was kunstmatige intelligentie, dat een groot aantal van de innovaties mogelijk maakt. Indrukwekkende was de demo van de Assistant die volledig zelfstandig een afspraak bij de kapper maakte door die op te bellen.