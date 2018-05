Facebookers luisteren niet naar Arjen Lubach

Uit onderzoek van telecompaper.com blijkt dat de Facebook app in januari dit jaar op 73 procent van alle Nederlandse smartphones geïnstalleerd, dit was in april nog ruim 70 procent. Geen significante daling, aldus de techsite.

„Ook in het daadwerkelijke gebruik van de Facebook app is geen daling zichtbaar. Het gemiddelde gebruik van de Facebook-app lag in april net als in januari onveranderd op 25 dagen per maand.”

Door het schandaal werden gebruikers wereldwijd opgeroepen om hun Facebook-account te verwijderen. Ook presentator Arjen Lubach juichte dat toe. Uiteindelijk lijken er niet bijzonder veel mensen naar deze oproep te hebben geluisterd.

Databedrijf Cambridge Analytica sloot een week geleden de deuren. Het bedrijf dat door het schandaal in de financiële problemen raakte, stelt het doelwit te zijn geworden van „tal van ongefundeerde beschuldigingen.”

