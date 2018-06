HTC lanceert U12+

Het 3D Corning Gorilla Glass van het scherm heeft iets steilere randen dan zijn voorganger, waardoor ze nauwelijks voelbaar zijn. Het toestel ligt dan ook lekker in de hand. Ook de knijpfuncties (Edge Sense) zijn verbeterd. Het vernieuwde Edge Sense 2 weet bijvoorbeeld welke hand je gebruikt, zodat je altijd in de zijkanten van de telefoon kunt knijpen of er dubbel op kunt tikken om een functie te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de Google Assistant of Amazon Alexa.

Kleine handen

Goed nieuws voor mensen met wat kleinere handen die toch graag een 6 inch telefoon (15,24 cm, 2880 x 1440 pixels) met een cinematisch 18:9 widescreen willen. Twee keer tikken op de zijkant levert je een verkleind scherm aan de linker- of rechterkant op dat je prima kunt bedienen.

De telefoon heeft zowel aan de achter- als voorkant een dual camera die het mogelijk maken om selfies met een onscherpe achtergrond te maken. Dankzij Ultraspeed Autofocus 2 hoef je geen moment te missen en HDR Boost 2 zorgt voor goede foto’s onder elke lichtomstandigheid. Je kunt 2x optisch zoomen (zonder verlies) en 10x digitaal. De HTC 12+ is uitgerust met krachtigere BoomSound-spekaers en Usonic-oordoppen met actieve ruisonderdrukking.

De HTC 12+ kan tegen water en de opslag is uit te breiden een microSDXC van maximaal 2TB. De smartphone weegt 188 gram en heeft de volgende afmetingen: 156.6 mm hoog, 73.9 mm breed en 9.7 mm dun. De telefoon is van slot af te halen via een vingerafdruk, met je stem of via gezichtsherkenning of een code.

Wie draadloos opladen omarmt heeft is bij de 12+ niet aan het goede adres. ,,We hebben er lange discussies over gehad, maar besloten om het nog niet te introduceren. Draadloos laden is volgens ons nog niet zo breed beschikbaar dat dit het zwaarder en dikker maken van het toestel rechtvaardigt”, aldus een vertegenwoordiger van HTC.

De HTC 12+ zal leverbaar vanaf juni voor 799 leverbaar zijn in drie kleuren: Ceramic Black, Flame Red en Tanslucent Blue. De laatste is een aparte. Naast de opvallende kleur kijk je door de achterkant heen en zie de onderdelen van de telefoon.