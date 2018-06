Dragon’s Crown Pro Review

Draken, hagedissen en andere middeleeuwse wezens in elkaar slaan ziet er in 4K beter uit dan ooit, maar kent ook wat minpunten. Zo laten de multiplayer mogelijkheden wat te wensen over.

Wat is het?

Dragon’s Crown Pro is een game die twee genres vernuftig met elkaar combineert. Het is in de basis een beat ‘em up game zoals de klassiekers Streets of Rage en Final Fight. Spelers moeten door verschillende levels lopen en de ene na de andere vijand in elkaar slaan om verder te komen. Zoals bij de meeste beat ‘em up games is het verhaal niet het belangrijkste onderdeel. In dit geval ligt de middeleeuwse wereld onder dreiging van een enorme draak die door een magische barrière dreigt te breken. Als dat gebeurt zal de wereld ten onder gaan en dus moeten spelers dit zien te voorkomen.

Spelers kruipen daarvoor in de huid van één van de beschikbare karakters. Als elf, krijger, tovenares, magiër, amazone of een dwerg gaan ze een 20 uur durend avontuur tegemoet. In de keuze van de karakters komt het onderliggende genre in Dragon’s Crown Pro voor het eerst naar voren, namelijk het role-playinggame-element. Alle karakters laten zicht anders besturen.

De elf kan bijvoorbeeld vijanden op afstand aanvallen met pijl en boog, terwijl de magiërs met vuurballen en ijs aan de slag kunnen. Het geeft Dragon’s Crown flink wat diepgang.Dit soort elementen komen in de game veel vaker voorbij. Zo kun je nieuwe vaardigheden vrijspelen, nieuwe wapens en uitrusting vinden en word je bij ieder level dat je stijgt iets sterker.

En dat moet ook wel. Want in het begin is Dragon’s Crown Pro nog behoorlijk toegankelijk, maar later legt de game je het vuur flink aan de schoenen. De vijanden die je eerst eenvoudig in elkaar sloeg, worden ingewisseld voor moeilijkere vijanden en daar bovenop pittige eindbazen. Je zult dan ook vaak levels opnieuw moeten spelen om simpelweg goed genoeg te worden voor de komende levels.

Is het wat?

Helaas kan dit herspelen van levels soms wel saai worden en een ‘been there done that’-gevoel opleveren. Toch biedt de game genoeg leuks. Zo kom je onderweg stapels botten tegen die tot leven gewekt kunnen worden. En het is mogelijk om computergestuurde krijgers mee te nemen, wat wel zo prettig is. Die computergestuurde spelers zijn ook te vervangen door maximaal drie medespelers die naast je op de bank zitten in een lokale multiplayer modus. Online kan dit overigens ook.

Toch kleeft er een groot nadeel aan dit samenspelen. Want hoewel je direct offline samen vijanden in elkaar kunt slaan, kan dat online juist niet. Je moet driekwart van het avontuur doorlopen hebben wil je de online functionaliteiten vrijspelen. En dan kun je nog steeds niet bepalen met wie je precies speelt. Er is alleen aan te geven dát je online wil spelen, waarna spelers eenvoudigweg bij elkaar in een groep gegooid worden en samen op pad kunnen. Bewust met vrienden spelen is er dus niet bij en dat is, zeker in een tijd dat online samen spelen floreert, erg jammer.

Plus- en minpunten

+ Handgetekende graphics zijn prachtig

+ Vernuftige combinatie van beat ’em up en RPG

+ Weet je lekker uit te dagen

Levels opnieuw spelen voelt soms repetitief

De multiplayer is een ondergeschoven kind

Conclusie

Toch heeft Vanillaware er goed aan gedaan om Dragon’s Crown Pro naar de PlayStation 4 te brengen.Er zijn tegenwoordig niet zo heel veel games in het beat ‘em up genre en alleen daarom al is dit een welkome toevoeging. Daarnaast mengt Dragon’s Crown Pro de klassieke beat ‘em up met ijzersterke elementen waardoor spelers steeds sterker worden.

Zorg alleen wel voor vrienden en dan kan als vanouds op de bank een feestje gebouwd worden. Samen vijanden verslaan is om van te smullen. De handgetekende stijl ziet er bovendien in de 4K-resolutie erg goed uit en de animaties zijn prachtig. Dus plezier gegarandeerd.

