Apple lanceert Airplay 2

In Amerika is de HomePod, de slimme en kwalitatief hoogwaardige speaker van Apple met Siri spraakbesturing al enige maanden verkrijgbaar. Heb je meerdere HomePods, dan kun je die met AirPlay 2 vanaf vandaag aansturen.

Zo is het mogelijk om op alle speakers tegelijk in meerdere vertrekken dezelfde muziek af te spelen of de muziek op een simpele wijze ’mee te nemen’ naar een andere ruimte of naar een mobiel apparaat. Dit kan allemaal spraakgestuurd via Siri of via je iPhone of iPad.

Stereo

Ook is het mogelijk om de HomePods als stereopaar te laten fungeren. Hoewel de HomePod een verbazingwekkend mooi geluid produceert en mijn Bose-systeem naar de zolder heeft doen verhuizen, blijft het toch enigzins dominant vanuit een bepaalde richting komen. Heb je twee HomePods in je huiskamer dan ben je vanaf nu van dat probleem verlost.

In Nederland is de HomePod nog niet verkrijgbaar. Apple heeft nog geen releasedatum bekend gemaakt. Vanaf 18 juni zal de slimme speaker wel te verkrijgen zijn in Canada, Frankrijk en Duitsland.

Heb je voorkeur voor een ander merk speaker? Bang & Olufsen, Bluesound, Bose, Bowers & Wilkins, Denon, Libratone, Marantz, Marshall, Naim, Pioneer en multi-room pionier Sonos zullen allen AirPlay2 (gaan) ondersteunen en aan te sturen zijn via Siri.

UPDATE: Bang & Olufsen kondigde 30 mei aan dat de Beoplay M3, Beoplay M5, Beoplay A6, Beoplay A9 mk2, BeoSound 1, BeoSound 2, BeoSound 35, BeoSound Essence mk2, BeoSound Core, BeoSound Shape (via BeoSound Core) en BeoVision Eclipse (audio only) in augustus en september van dit jaar een update krijgen en AirPlay 2 dan ondersteunen.