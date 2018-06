Deze 157 emoji zijn vanaf vandaag beschikbaar

Roodharigen, kale mensen en mensen met afrohaar: een kleine greep uit de laatst toegevoegde serie emoji. Maar vergeet ook niet de kangoeroe, de wandelschoen en het kompas.

Nieuw: roodharigen in alle huiskleuren.

Een van de veranderingen is dat er straks verschillende haarstijlen mogelijk zijn. Zo kan een gezichtje rood of grijs haar krijgen, of krullen, of kaal zijn. Het was al mogelijk om de huidskleur aan te passen. Superhelden en slechteriken kunnen straks ook vrouwelijk worden. Een andere verandering is dat de huidskeur van benen en voeten kan worden veranderd.

De ene emoji is wat spannender dan de ander...

Zie je ze nog niet op je telefoon? Dat kan kloppen. Waarschijnlijk moet je nog even geduld hebben. Nieuwe emoji worden doorgaans meegenomen met grotere software updates. Zo moeten Apple-gebruikers nog wachten op iOS 12 en Google-gebruikers op Android P. Die worden wel rond halverwege dit jaar uitgebracht, dus lang hoeft het niet meer te duren.

Superschurken!

De lijst is bekendgemaakt door het Unicode Consortium, het samenwerkingsverband van grote techbedrijven dat over de icoontjes gaat. In totaal zijn er nu bijna 3000 emoji.

De kale man heeft nu ook zijn eigen icoontje.

Welke emoji is jouw favoriet? Bekijk het filmpje voor een overzicht.