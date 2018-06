Review: Hitman Definitive Edition

Hitman Definitive Edition laat je op een vermakelijke manier creatief moorden, zo goed dat collega James Bond er nog een puntje aan kan zuigen. Helaas zijn er wel enkele technische oneffenheden die de ervaring enigszins onderuithalen.

Wat is het?

De Hitman-serie is een reeks die al flink wat jaren meedraait binnen de wereld van de games. Hoewel de technische aspecten van de games met de jaren mee flink geëvolueerd zijn, is de kern van de games sinds het eerste deel in 2000 onveranderd gebleven. Zo kruip je ook in Hitman Definitive Edition in de huid van de kale huurmoordenaar Agent 47. Werkend voor de International Contract Agency reist hij de hele wereld over om voor de rijksten de rijken vieze klusjes op te knappen.

Hiervoor reis je van locatie naar locatie om geraffineerd je klus te klaren. Hitman Definitive Edition is hier geen uitzondering op en laat je rondlopen in onder andere Frankrijk, Italië, Marokko en Japan. Daarbij bevat deze nieuw uitgebrachte versie ook alle uitbreidingen die reeds digitaal verschenen zijn. Hierin krijgen bestaande locaties een make-over en gloednieuwe vijanden om op te jagen. Elke locatie wordt in de game opgezet als een kleinere open wereld waarin je alle vrijheid krijgt om te doen en te laten wat jij wil. Daarmee kan Agent 47 goed vergeleken worden met de koelbloedige killer die acteur Keanu Reeves heeft geportretteerd in de John Wick-films. Niets is te gek en dat is in het geval van Agent 47 precies hetzelfde.

Hoewel Hitman gezien kan worden als een schietgame in de derdepersoonsperspectief, is de game in de praktijk veel veelzijdiger. Verspreid door elk level zijn er namelijk tal van andere voorwerpen en outfits te vinden die ingezet kunnen worden bij het benaderen van jouw doelwit. De doorgewinterde speler heeft zelfs niks anders nodig dan zijn eigen blote handen.

Is het wat?

Elk level heeft daardoor een hoge herspeelbaarheidsfactor. De eerste keer dat een level gespeeld wordt, moet er nog goed gekeken worden wat er allemaal te vinden is qua materieel en waar de doelwitten zich bevinden. Maar na levels een paar keer gespeeld te hebben, begin je je draai te vinden en kun je steeds geraffineerder te werk gaan. Bovendien is de kans groot dat je telkens nieuwe manieren vindt om jouw werk nog creatiever op te lossen.

Zo kun je er gaandeweg achterkomen dat je een doelwit makkelijker kunt bereiken als je de outfit van een chefkok of bouwvakker bemachtigt. Daarnaast kun je de omgeving dikwijls gebruiken om het vuile werk voor je op te knappen. Laat bijvoorbeeld kroonluchters op het juiste moment naar beneden komen of verwissel een normale golfbal voor een explosieve variant die jouw doelwit zonder pardon de lucht in knalt als hij een hole in one.

De score die je als speler aangereikt krijgt aan het einde van een level neemt deze manieren van handelen ook mee. Hoe minder mensen doorhebben wat je uithaalt, hoe hoger de score is. Daarnaast zijn er enkele uitdagingen te voltooien die je uitdagen om bepaalde wapens en outfits in te zetten. Het zorgt ervoor dat Hitman ook na de eerste speelsessie interessant blijft aanvoelen.

En die herspeelbaarheid wordt vergroot met de aanwezigheid van de Contracts-modus. Hierin kunnen spelers zelf levels creëren door doelwitten aan te wijzen en voorwaarden te selecteren. Denk hierbij aan een bepaald wapen dat gebruikt moet worden of een bepaalde outfit die ten tijde van de moord gedragen dient te worden. Nieuw gemaakte missies kunnen online gedeeld worden met andere aspirant-moordenaars voor een op papier eindeloze stroom aan nieuwe content.

Hitman kan daarmee gezien worden als een digitaal pretpark waarin elk level een nieuwe attractie is waar je vaker dan één keer plezier van kunt hebben. Helaas kunnen attracties wel eens defect raken en ook Hitman Definitive Edition komt niet zonder zijn eigen technische problemen. Zo zijn de laadtijden tussen het spelen van verschillende missies ellenlang en dit zorgt ervoor dat je helemaal uit de sfeer wordt getrokken. Tijdens het spelen is hier gelukkig geen sprake van, maar het was nog mooier geweest om de laadschermen in geen enkel geval zo lang te hoeven aanstaren. Daarnaast kun je tijdens het spelen momenten tegenkomen waarbij het beeld nog wel eens wil haperen. Hitman speelt hierdoor niet altijd even soepel weg als gewenst en dat is enorm zonde.

Plus & min

+ Gameplay biedt veel vrijheid

+ Verscheidenheid binnen de locaties

+ Boordevol content

+ Zelf levels creëren in de Contracts-modus

- Oude technische imperfecties nog altijd aanwezig

Conclusie

Hoewel sommige technische aspecten binnen het totaalpakket dus iets meer doorgesmeerd hadden mogen worden, mag verder met zekerheid gezegd worden dat Hitman Definitive Edition een solide totaalpakket is geworden voor iedereen die de ambitie heeft om als virtuele huurmoordenaar door het leven te gaan. De verscheidenheid aan locaties gecombineerd met de vele manieren waarop een level voltooid kan worden geven een enorme hoeveelheid content voor spelers om mee te stoeien.

Het maken van eigen missies binnen de bestaande locaties is daarbij de kers op de taart en zorgt ervoor dat fans en nieuwkomers ook na het voltooien van de hoofdmissies terug kunnen keren naar de actiegame. Hitman Definitive Edition is misschien niet zo dynamisch als andere actiegames op de markt, maar eenieder die creativiteit en spektakel omarmt kan met dit pakket helemaal losgaan.

