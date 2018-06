Google Maps kan geen Uber meer boeken

Ⓒ EPA

MOUNTAIN VIEW - Het is niet meer mogelijk om rechtstreeks via Google Maps een rit met Uber te boeken. De optie is verdwenen, ontdekte de technieuwssite Android Police. Het is niet bekend of de verandering is doorgevoerd door Google of Uber en wat de reden daarvoor is. Het is nog wel mogelijk om met een tussenstap te boeken, via de app van Uber.