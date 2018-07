Politie Luxemburg krijgt Tesla's

Luxemburg is zo klein, dat de politie geen problemen zal krijgen met de actieradius van de accu. Het land is van noord naar zuid ongeveer 80 kilometer lang en van west naar oost ongeveer 50 kilometer breed. ''Onze patrouilles zijn ongeveer 200 kilometer per rit. De accu zal niet voor problemen zorgen'', aldus een politiecommissaris. Het is niet bekend of Luxemburg later meer Tesla's zal kopen.

