TU Delft jaagt ook op hoogterecord

Later vandaag doet Delft Hyperloop op de campus van Elon Musk’s SpaceX's in Hawthorne (Californie) een poging om het snelheidsrecord weer naar Nederland te halen. In Zuid-Spanje is het dreamteam Dare (Delft Aerospace Rocket Engineering) bezig met de voorbereiding voor de lancering van de Stratos III.

Indien de weersomstandigheden het toelaten lanceert Dare dinsdagavond 24 juli vanaf INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) in El Arenosillo. INTA is de ’launch site’ van het Spaanse ruimtevaartagentschap.

In 2009 schoot Dare de Stratos I naar een Europese recordhoogte van 12,3 kilometer. De Stratos II had problemen bij de lancering. Na een redesign haalde de Stratos II+ in oktober 2015 in China een hoogte van 21,5 kilometer.

Inmiddels is het record met 32,3 km in handen van Duitse studenten, maar deze hoogte willen de Delftse studenten met hun Stratos III snel uit de recordboeken halen door hun raket naar de ’rand van de ruimte’ te brengen.

,,We lanceren de grootste raket in de historie van Dare, waarmee we hoger en verder willen komen dan andere Europese studententeams ooit”, aldus Dare.

De lancering is dinsdagavond vanaf 20:00 uur via een livestream te volgen.

