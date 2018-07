Duitsers te snel voor TU Delft

Van de in totaal achttien teams mochten er uiteindelijk drie op zondag een echte run in de Hyperloop-buis maken. Even voor 21:00 uur Nederlandse tijd joeg het team uit Delft hun pod als eerste met 142 kilometer per uur door een kilometer lange vacuüm gezogen buis.

Die wedstrijdrun verliep niet volgens plan. Bij het eerste aftellen weigerde de pod dienst. Enige minuten later lukte het wel, maar getuige de eerste reacties van het team op de tribune viel het resultaat tegen. Het Hyperloop Team liet later weten dat het gehoopt had verder en sneller te gaan. Het had een serieuze aanval willen doen op het record van 384 km/u dat in handen was van het team van Elon Musk.

Dat lukte de Duitse studenten wel. Zij wonnen in april 2017 ook al, met een snelheid van 323 km/u. Nu deden zij daar nog eens ruim 130 kilometer per uur bovenop en verbeterden daarmee het oude record van Musk.

Problemen

Na een week testen kampte het Delftse team met serieuze software problemen. Gelukkig slaagde het Hyperloop team er in om de problemen te omzeilen en twee succesvolle testruns te maken in de buis zonder vacuüm.

Het moment van de waardheid. Het Hyperloop team zet de pod in de buis voor de recordrun. Ⓒ Foto: TU Delft

Dankzij deze succesvolle runs kreeg het team zondagochtend te horen dat het naast drie andere internationale teams geselecteerd was om een echte run te maken in de testbuis van 1,2 kilometer naast het hoofdkantoor van het ruimtevaartbedrijf van Musk in Los Angeles.

De Hyperloop Pod Competition is opgezet door Elon Musk, oprichter van SpaceX en Tesla Motors. Met de competitie wil hij de ontwikkeling van een revolutionaire vorm van snel en energiezuinig transport stimuleren, waarbij mensen en goederen met een snelheid van 1.200 kilometer per uur door buizen met daarin een zeer lage luchtdruk reizen. Uitgedaagd door Musk ontwierpen, bouwden en testten studententeams over de hele wereld hyperloop-pods.