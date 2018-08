Geen zomervakantie voor Samsung

Eerder dit jaar presenteerde Samsung in Barcelona tijdens het Mobile World Congress de smartphones S9 en de S9 plus, waarvan de verkoopcijfers, zo werd deze week bekend, iets tegenvielen. De rek is duidelijk uit de smartphonemarkt. Consument lijken te wachten op de volgende grote innovatie met de aankoop van nieuw toestel.

Desalniettemin gaat Samsung voorwaarts en presenteert naar alle waarschijnlijkheid volgende week in New York tijdens het groots opgezette ’unpacked event’ de nieuwe Note 9 smartphone en de nieuwste lijn smartwatches die door het leven zullen gaan als de Galaxy Watch.

Aan de Amsterdamse Zuidas kregen de Nederlandse techjournalsiten gisteren een sneak preview van de nieuwste tablets. Vooral de S4 maakte indruk. Samsung noemt het een 2-in-1 Android-tablet. De S4 is het eerste tablet van de Koreanen dat dankzij ingebouwde DeX technologie je apparaat in een volwaardige PC-omgeving verandert.

DeX is voor telefoons al langer beschikbaar, maar dat is een apart apparaat waar je je telefoon op moet aanlsuiten. DeX zit nu in de tablet. Omschakelen naar Dex-modus, kabel naar een monitor (als je dat prettiger vindt werken) en je kunt multitasken, windows vergroten en verkleinen, content van de ene app naar de andere slepen, gebruik maken van keyboard shortcuts en commando’s.

S Pen

De S4 is voorzien van de Samsungs S Pen. Deze pen debuteerde op de Note en is een populair hulpmiddel dat in de hand ligt als een gewone pen. Schrijven en tekenen is een natuurlijke ervaring. De S4 zoals de journalisten hem van Samsung voorgeschoteld kregen had ook een Book Cover Keyboard, waardoor je een fysiek toetsenbord tot je beschikking hebt.

De Galaxy Tab A 10.5 in een POGO oplaadstandaard. Ⓒ Foto: Samsung

De Galaxy Tab A 10.5 richt zich op (kindvriendelijke) entertainmentopties met verbeterde audiovisuele functies. Op deze tablet kun je optimaal genieten van films, muziek en games of bedien je je connected home eenvoudig. Net als de bij S4 zijn de randen langs het scherm slank.

Door verbeterde connectiviteitsfuncties is deze tablet geschikt als centrale afstandsbediening in slimme huishoudens. Always On Daily Board, dat automatisch verschijnt als je de tablet in de slank vormgegeven POGO oplaadstandaard zet, houdt je op de hoogte van het laatste nieuws en bevat een klok, kalender en een digitale fotogalerij. En terwijl je al die informatie tot je krijgt, tankt de thuistablet ook nog eens bij. Zonder stroom zitten zal dan niet vaak meer voorkomen.

Prijzen

De Samsung Galaxy Tab S4 is vanaf 24 augustus verkrijgbaar in een Wi-Fi en een LTE-versie voor een verkoopadviesprijs van respectievelijk €699,- en €759,-. Vanaf 1 augustus kun je de Galaxy Tab S4 al online bestellen en ontvang je gratis een Book Cover Keyboard t.w.v. €149,99.

De Samsung Galaxy Tab A 10.5 met 32 GB (WiFi of LTE) is vanaf dezelfde datum verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs vanaf € 329,-.