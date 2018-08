Nederlanders kunnen niet zonder wifi op vakantie

Uit de resultaten blijkt dat we niets willen missen tijdens onze vakantie. Ook als we vrij zijn, willen we altijd internettoegang. Vakantietijd betekent extra veel tijd voor surfen, online shoppen, Facebook en Instagram, vrienden en familie taggen, vakantiefoto’s en te gekke selfies uploaden, Netflix streamen en je werkmail checken. Het blijkt dat veel mensen op vakantie net zo verbonden willen zijn als thuis.

Volgens de enquête die in opdracht van Linksys door het Engelse onderzoeksbureau Vanson Bourne werd uitevoerd, hechten 78,3% van de Europeanen veel waarde aan een wifi-verbinding als ze op vakantie zijn. Mensen uit het Verenigd Koninkrijk scoorden hierbij het hoogst met 82%, gevolgd door Frankrijk (80,5%), Nederland (76,7%) en Duitsland (75,3%). In totaal vond slechts 5,1% van de ondervraagden wifi tijdens vakantie helemaal niet belangrijk, en 9,3% noemde het niet zo belangrijk.

Volgens de enquête hecht een grote meerderheid (73,8%) veel belang aan connectiviteit ook bij reizen binnen Europa. Ondanks dat sinds 2017 de roamingkosten binnen Europa zijn afgeschaft. Van de Nederlanders die in eigen land vakantie vieren zegt 75% niet zonder wifi te kunnen.

Keuze vakantieverblijf

Geen toegang tot wifi is voor 64,5% van de mensen van invloed op de keuze van hun vakantieverblijf. Zo zegt 19,9% dan een ander verblijf te kiezen, terwijl 25,8% sterk overweegt om iets anders te boeken. Mensen met kinderen onder de 18 jaar hebben meer behoefte aan wifi op vakantie dan vakantiegangers zonder kinderen (respectievelijk 77% en 62%). De digitale generatie heeft invloed op de vakantieplannen van hun ouders, of het nu gaat om een hotel, camping of Airbnb.

Dit is waar de vakantiegangers naar zoeken. Ⓒ Foto: De Telegraaf

Van de ondervraagde Europeanen die buiten Europa reizen, vond 67% het belangrijk om nog steeds wifi-toegang te hebben. Met 63% komt de invloed van geen wifi voor de meeste Nederlandse vakantiegangers in de buurt van het gemiddelde. In totaal ziet slechts 7,5% van de ondervraagden het ontbreken van wifi niet als een probleem.

Uit het onderzoek van Linksys, één van de grote spelers op het gebied van draadloze connectiviteit, blijkt dat het aantal mensen dat op vakantie volledig offline gaat en een ‘digitale detox’ doet, eigenlijk heel klein is.

,,Als we thuis zijn, vinden we het heel normaal dat we wifi hebben . We gebruiken slimme spraakassistenten en speakers om onze favoriete muziek af te spelen, en laptops, pc’s en tablets om thuis te werken en huiswerk te maken. Dit onderzoek toont aan dat we ook op reis afhankelijker zijn geworden van wifi. We zien het als een basisbehoefte. De meeste Nederlanders willen op vakantie altijd verbonden zijn, net als thuis”, aldus Albert Farag, Sales Director Linksys Europe.

De resultaten zijn gebaseerd op een webenquête onder 8.000 consumenten. De enquête werd gehouden in mei en juni 2018. Deelnemers waren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk (2.000), Nederland (2.000), Duitsland (2.000), Frankrijk (1.000), de Verenigde Arabische Emiraten (500) en Saudi-Arabië (500).

De ondervraagden moesten tussen de 18 en 64 jaar oud zijn, betrokken zijn in hun huishouden over de aanschaf van nieuwe technologie en thuis een wifi-router of wifi-modem-router gebruiken.