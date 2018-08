Samsung pakt uit in New York

Samsung pakte groot uit in het met drieënhalf duizend toeschouwers gevulde Barclays Center in Brooklyn tijdens Unpacked 2018. De meeste aandacht ging vanzelfsprekend uit naar op één euro na duizend euro kostende nieuwe Note9, die voor de elektronicagigant al sinds jaren het paradepaardje is op het gebied van premium technologie en baanbrekende innovaties.

Een dag voor Unpacked 2018 mocht De Telegraaf, met uitzicht op de imponerende skyline van Manhattan, de nieuwe Note9 aan de tand voelen. Samsung-technici toonden de nieuwste snufjes van de veelzijdige smartphone, waarvan de duurste versie met maximaal 1 TB geheugen (goed voor zo een 2000 netflix-afleveringen!) uitgerust kant worden.

Opvallend aan de Note-lijn is en blijft de stylus, die met een simpele klik uit het toestel te toveren is. In Nederland zal de Note9 in het blauw, zwart en paars verkrijgbaar zijn. Toepasselijk was ons testtoestel in de ’clubkleuren’ van De Telegraaf. Blauw met een opvallende gele stylus, de S Pen.

Sprintje

Dankzij Bluetooth Low-Energy (BLE) op de nieuwe S Pen opent zich een breed scala aan onderscheidende opties. Nooit meer klungelen met een timer en een sprintje trekken om goed in beeld te komen, maar met een simpele klik op afstand selfies, groepsfoto’s of gewone foto’s maken. Omschakelen van de voor- naar de achtercamera gaat met een dubbelklik.

Met dezelfde S pen presenteer je slides van een presentatie op een groot scherm of pauzeer je een video. Het maken van aantekeningen in je eigen handschrift is een fluitje van een cent. Verslaggevers kunnen hun notitieblok voortaan thuislaten. Ontwikkelaars kunnen de geavanceerde BLE-functionaliteiten van de nieuwe S Pen later dit jaar ook integreren in hun apps.

Zodra je de Note9 aan een hdmi-kabel koppelt wordt DeX actief. Waar je de S9 nog in een houder moet klikken, heeft de Note9 (net als de S4 tablet) DeX helemaal intern. Koppel via kabels of bleutooth een muis en toetsenbord aan en je hebt een pc-omgeving tot je beschikking, waarbij je telefoon een mouspath wordt.

De DeX-technlogie direct in de telefoon. Tover de Note 9 daarmee om tot een desktop of een gelikte presentatiemachine met veeldzijdige S Pen als magische klikker. Ⓒ Foto: De Telegraaf

De batterij is met een capaciteit van 4000 mAh krachtig te noemen. Samsung, dat in 2016 de Note 7 uit productie nam wegens batterijproblemen, garandeert een dag lang ongestoord werken met je telefoon.

Water

De Note9 kan tegen water, maar gebruikt gek genoeg ook water. Samsung heeft een Water Carbon Cooling systeem ontwikkelt voor de koeling van de smartphone en gebruikt daarvoor in de telefoon een kleine hoeveelheid water.

Water in je telefoon... Samsung ontwikkelde het Water Carbon Cooling systeem voor als er, bijvoorbeeld tijdens het spelen van Fortnite, veel van je telefoon wordt gevraagd. Ⓒ Illustratie: Samusng

Met de snelste netwerksnelheden van het moment (tot 1.2 gigabit per seconde) kun je streamen en downloaden zonder haperingen.

De camera is ook niet de eerste de beste. De Note9 heeft een scene optimizer. Dankzij intelligentie herkent de camera beelden, zoals achtergrond en onderwerp, en deelt het beeld in in een categorie. Op basis van die categorie optimaliseert de camera de foto. Ook heeft de camera foutdetectie. De Galaxy Note9 laat het weten wanneer er iemand met zijn ogen knippert. Dit gebeurt ook als het beeld wazig is, er iets op de lens zit of als een achtergrondlicht de kwaliteit van het beeld vermindert.

De Note9 heeft ruisonderdrukking en een Dual Aperture-lens. De camera past zich, net als het menselijk oog, automatisch aan lichtomstandigheden aan.

De Galaxy Note9 is vanaf 24 augustus verkrijgbaar. Er zijn twee varianten. Een versie met 128 GB geheugen met een verkoopadviesprijs van € 999,-. En de versie met 512 GB met een verkoopadviesprijs van € 1.249,-. Vanaf 9 t/m 23 augustus is er een pre-ordervoordeel.

Galaxy Watch

Naast de Note9 introduceerde Samsung de nieuwe lijn smartwatches onder de naam Galaxy Watch. Vorige week, aan de Amsterdamse Zuidas werden op een speciale persbijeenkomst de nieuwste modellen getoond.

De drie uitvoeringen van de Galaxy Watch. Ⓒ Foto: Samsung

Het design is robuust. De draaibare ring rond de ’wijzerplaat’ voelt solide aan. Net als de knoppen aan de zijkant. Naast stoer design kiest Samsung nu ook voor vrouwelijk design met de Rose Gold-variant. Het horloge verschijnt in twee maten: 46 mm en 42 mm. Bandjes zijn universeel.

De batterij van de Galaxy Watch gaat meer dan 80 uur mee. Gezondheid speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol. Zo is er een stressmanagementtracker, een slaaptool en fitnessassistentie met 39 workouts. Ook op het gebied van voeding ondersteund het horloge je je.

Mijn favoriet app, Spotify, ontbreekt niet. Zonder telefoon in de buurt luisteren naar je offline playlists tijdens het sporten is nog altijd een luxe.

De Samsung Galaxy Watch met Bluetooth verschijnt op 7 september in Nederland en is beschikbaar in 2 formaten: 42 mm (in Midnight Black en Rose Gold) en 46 mm (Silver). De verkoopadviesprijzen bedragen respectievelijk € 309,- en € 329,-.

Galaxy Home

Samsung onthulde in New York ook de Galaxy Home. Dit zal de tegenhanger worden van de HomePod van Apple, Google Home en Amazon Echo.

Tijdens de show werden 160 Galaxy Home’s het podium opgereden en gaven een voorproefje van wat muziekliefhebbers te wachten staat.

Via het sterk verbeterde Bixby en een integratie met Spotify zal de speaker aan te sturen zijn.