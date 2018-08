Spotify en Samsung bundelen krachten

De baas van Samsung, DJ Koh bedankt de oprichter van Spotify Daniel Ek na zijn aankondiging van de samenwerking. Ⓒ Foto: REUTERS

New York - De populaire muziekdienst Spotify en Samsung zijn een langdurig samenwerkingsverband aangegaan. Dat kondigde ceo en oprichter van Spotify Daniel Ek aan tijdens Unpacked 2018 in New York.