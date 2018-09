Go Vacation Review

Mocht je toevallig allergisch zijn voor sport, dan is dit je kans om te sporten zonder zelf te hoeven zweten. Al kan Go Vacation geen echte vakantie vervangen.

Wat is het?

Met Go Vacation voor de Nintendo Switch krijg je een verzameling van kleine vakantiesporten. Je wordt een vakantieganger op een groot vakantieoord en kunt deelnemen aan sporten die in het echt een heleboel zweet over je rug zouden laten lopen. Denk aan het bedwingen van de wilde golven met je surfplank, spelen met een strandbal tijdens een heet potje strandvolleybal of diepzeeduiken terwijl je wordt vergezeld door schildpadden. Uiteindelijk krijg je een verzameling van meer dan vijftig sporten, wat zorgt voor een flinke hoeveelheid aan variatie.

Al die sporten kun je in je eentje uitvoeren, maar dan ben je er snel op uitgekeken. Net als echte vakantiesporten is het namelijk veel leuker als je een sport in teamverband speelt. Go Vacation is zo’n typisch spel waar je eigenlijk de meeste lol uit haalt als je de game ook met anderen speelt, want wanneer je het spel tegen enkel de computer speelt is er geen enkele vorm van uitdaging te bespeuren. Al is de game nou niet per se een aanrader voor de volwassen speler.

Is het wat?

Go Vacation stelt namelijk teleur. Het is tijdverspilling om je in je eentje of met anderen door de wilde wateren te duiken in een soort verstoppertje, waarbij zeeschildpadden zichzelf gewoon in open water verstoppen. Verder zou het normaal gesproken een adrenalinekick moeten geven om angstig uit een vliegtuig te springen, maar zelfs dat weet dit spel ontzettend saai neer te zetten. Verveling en frustratie steken al snel de kop op.

Alle minigames voelen leeg en inspiratieloos aan en het gevoel bekruipt je dan ook al snel dat de game té snel afgemaakt is. De besturing van veel minigames laat daarbij te wensen over en je wordt compleet in het diepe gegooid. Als je wilt begrijpen hoe je de bal over een volleybalnet geslagen moet worden, dan moet je eerst het spel pauzeren om de uitleg in droge tekstvorm te lezen.

Daarnaast is er zeer weinig sfeer aanwezig tijdens de spellen. In veel gevallen wordt er geen muziek gebruikt, waardoor er in vrijwel alle gevallen uiteindelijk geen enkele spanning is. Het spel biedt ook nog eens geen uitdaging, zelfs niet als je met anderen speelt. Geef toe: het geeft geen enkele kick om moeiteloos kilometers voor te liggen in een waterscooterrace.

Pros en cons

+ Heel veel minigames

+ Speelbaar tot vier spelers

+ Grote hub om te verkennen

- Te veel slecht uitgewerkte minigames

- Besturing onwennig

- Weinig variatie in de soundtracks

- Geen uitdaging

Conclusie

Voor de allerkleinsten onder ons zou Go Vacation héél misschien nog een uitdaging kunnen bieden. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn veel goedkopere en betere alternatieven die een soortgelijke ervaring als Go Vacation bieden. Denk aan Wii Sports of Wii Sports voor de Wii of Carnival Games op de Switch. Die spellen hebben een betere besturing en bieden veel meer plezier voor het hele gezin.

Wanneer je toch Go Vacation in huis wilt halen, is het aan te raden om te wachten tot het spel in de koopjesbakken terecht komt. Momenteel is het spel niet de volledige prijs waard, omdat het voelt als een slap aftreksel van een theezakje dat al in tientallen kopjes heeft gehangen.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl