Netflix niet chill: nieuwe reclames wekken irritatie

De promo’s lopen volledig in het scherm, en onderbreken de film of serie die een gebruiker aan het kijken was. Met één druk op de knop kan de promo wel worden ’verlaten’ om terug te keren naar de onderbroken serie, zo schrijft Tech Crunch.

Het gaat om series en films die zijn gepersonaliseerd en volgens Netflix dus aansluiten bij de voorkeuren van gebruikers. Goed bedacht, maar bloedirritant, vinden veel gebruikers.

De algoritmes voor voorkeuren zijn overigens niet altijd succesvol. „Ik kreeg I am a killer voorgeschoteld terwijl ik Bob’s burgers (een onschuldige animatieserie, red.) aan het kijken was”, schrijft iemand op forum Reddit.

Overigens is er onduidelijkheid over de term ’reclame’ omdat het over promo’s gaat, maar veel gebruikers ervaren het wel zo.

Ontdekken

Netflix laat weten dat het ’honderden tests’ uitvoert en veel experimenteert met personalisering. „In dit geval wilden we bekijken of het gebruikers helpt om andere verhalen die ze leuk zullen vinden, sneller te ontdekken.”

Overigens zijn er ook mensen die de aanbevelingen niet zo slecht vinden. „Zeker beter dan normale reclames.”