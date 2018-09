Sonic Mania Plus Review

Nu is hier een uitgebreidere van getiteld Sonic Mania Plus. Een versie die zeker pluspunten kent, maar nog steeds met dezelfde minpunten worstelt als de vorige release.

Wat is het?

Sonic is al vanaf het eerste moment dé mascotte van ontwikkelaar SEGA. De egel heeft dan ook al talloze avonturen beleefd, zowel in 2D als in 3D. En elk deel stond er één element centraal. Er is een schurk die de wereld van Sonic en zijn vriendjes wilde vermorzelen met behulp van een aantal edelstenen, de Chaos Emeralds. Zo ook in Sonic Mania Plus, waarin de aartsrivaal van Sonic, Dr. Eggman, de wereld grondig verpest.

Het is aan Sonic om daar iets aan te doen. Hoe? Door supersnel te rennen, springen, ringen te verzamelen en als een malle te rollen. Het zijn de dingen die Sonic al jaar en dag met succes doet, net als dat zijn tegenpool Mario al jaren door de bekende gekleurde buizen glijdt en muntjes verzamelt.

De gameplay van deze Sonic game kenmerkt zich op dit gebied nagenoeg hetzelfde als de games uit de jaren ’90 rondom de blauwe egel. Je speelt Sonic Mania Plus als vanouds bijna helemaal in 2D, maar zodra je een bonuslevel ontdekt schakelt het spel naadloos over naar een driedimensionale weergave waarin spelers op een diamant jagen. Het zorgt voor een afwisselende gameplay die je constant vermaakt.

De 13 afwisselende hoofdstukken die je aandoet zijn onderverdeeld in verschillende levels. Deze zijn gebaseerd op bekende Sonic levels zoals Green Hill Zone en Chemical Plant Zone, maar het betreft echt nieuwe varianten van deze werelden. Deze kunnen razendsnel doorlopen worden, maar er zijn ook een heleboel geheimen te ontdekken waardoor snelheid soms plaatsmaakt voor platform- en verkennings-elementen. Aan jou de keuze dus. Verder zal er om de paar levels telkens een baasgevecht voorbij komen tegen een van Eggmans robots, zoals ook in de oudere Sonic games het geval was.

Is het wat?

Hiermee heeft SEGA een compleet nieuw avontuur van Sonic the Hedgehog neergezet zoals een echte mascotte dat verdient. De game grijpt terug naar de roots van de franchise en geeft fans van de serie het gevoel weer in de glorietijd van SEGA te zijn beland. Een feest van herkenning dus. Voor nieuwe spelers die Sonic nog niet kennen is Sonic Mania Plus een ideale kennismaking, want de opzet van de levels en de gameplay is precies wat Sonic ooit zo wereldberoemd heeft gemaakt.

Sonic Mania Plus vermaakt je niet alleen op het gebied van gameplay, want het oog wil ook wat. En ook op dat gebied heeft SEGA een compleet nieuwe titel geleverd die zowel nostalgisch als nieuw overkomt. De omgevingen, zoals Green Hill Zone met zijn palmbomen en strakblauwe lucht, voelen voor fans vertrouwd aan, maar zijn vanuit het korrelige 16-bits uiterlijk opgeschaald naar een veel strakkere weergave.

De levels zijn trouw aan de weergave van de games uit de jaren ‘90 maar schitteren in de resolutie van nu op zowel de PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. Toch is er ook een minpunt, want de moeilijkheidsgraad in de game schommelt nogal.

Het ene level kan door iedereen eenvoudig doorlopen worden, terwijl een hoofdstuk later iemand kan worstelen om verder te komen. Daarbij kun je in Sonic Mania niet even een klein stukje spelen om vervolgens op te slaan. Je moet per se een heel level (dus alle acts) gehaald hebben, wil je voortgang opgeslagen worden. Zeker op de Nintendo Switch, die je de game dus onderweg laat spelen, is dit een groot gemis.

Dit gemis is in allebei de versies van Sonic Mania aanwezig. De Plus-versie van de game kent wel een aantal toffe voordelen ten opzichte van de eerder uitgekomen versie. Zo wordt deze versie niet digitaal, maar fysiek in een doosje geleverd. Daarbij krijg je een boekje met schetsen van de game en in het spel zelf krijg je een nieuwe modus ‘Encore’ voorgeschoteld die de levels uit de game telkens net even iets anders maakt. Als kers op de taart kun je ook nog eens aan de slag met twee nieuwe karakters Mighty en Ray, die allebei de manier van spelen net even wat veranderen. Helaas doen al deze extra’s niets af aan de nadelen die de game kent.

Plus-en minpunten

+ oogt geweldig

+ voor fans een feest der herkenning

+ kan op verschillende manieren gespeeld worden

-tussentijds opslaan niet mogelijk

-sommige stukken zijn behoorlijk pittig

Conclusie

Los van de moeilijkheidsgraad die nogal schommelt en het feit dat je niet tussentijds op kunt slaan, is Sonic Mania Plus een game die je simpelweg gespeeld moet hebben. De game is lekker lang met zijn 13 werelden en daagt je op zijn tijd uit. Helaas is de game door die uitdaging misschien minder geschikt voor de kleinere gamer. Daarbij is het ontbreken van een mogelijkheid om tussentijds op te slaan duidelijk een gemis, zeker op de Switch. Als je hiermee kunt leven en een beetje uitdaging niet uit de weg gaat, haal je met Sonic Mania Plus een dijk van een game in huis!

Deze review is in samenwerking met XGN.nl